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Sur canisi Semih Çelik'in odasındaki "Kukla" kitabı tüyler ürpertti!

Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i katletti. Katilin odasında bulunanlar şok etti. Satanizm sembolleri, amonyak şişesi, felsefe, psikoloji ve vahşi cinayetleri anlatan “Kukla” kitabı dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
Sur canisi Semih Çelik’in odasındaki Kukla kitabı tüyler ürpertti!

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İstanbul'da yarım saat arayla tüyler ürperten iki vahşi cinayet işlendi. Semih Çelik (19), kendi evinde 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i daha sonra 16.00 sıralarında ise Fatih Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i öldürüp, intihar etti. Talihsiz iki genç kız İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan katil Çelik'in cenazesini Adli Tıp morgundan alan ailesi, cenazeyi Kilyos Mezarlığı'na götürdü. Ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.

'ODADA SATANİZM SEMBOLLERİ VAR'
İki kızı vahşice katleden caninin odasından çıkanlar şok yarattı. Çelik'in kitaplığında bıçak, kanatlarını açmış kadın tablosu, Hristiyanlığa ait semboller, haç işareti tablosu, satanizm sembollerinden olan "Şeytan keçi kafası" "Baphomet" kolyesi, bir şişe amonyak göze çaptı. Bu arada, "Kukla, İknanın Psikolojisi, Aşkın Yasası, Şiddetin Yasası, "İyinin ve Kötünün Ötesinde, İrade Eğitimi" isimli kitapların olduğu görüldü. Çelik'in haç olan objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı.

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"Kukla" kitabında 6 kurbanın vücudundan farklı parçaları kesen bir seri katil, bu parçaları dikerek korkunç bir ceset meydana getirir. İkbal Uzuner, başı kesilip surlardan aşağı atıldı. Vücudu 6 parçaya ayrıldı.

KİMSEYLE İLETİŞİM KURMAZDI
Mahallenin sakinleri, Semih Çelik'in sessiz bir hayat sürdüğünü, kimseyle iletişim kurmadığını, selam dahi vermediğini ancak olay günü fırına gidip , "Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?" diye sorduğunu söyledi. Bir mahalle esnafı, "Arada sırada yüzünü görürdük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi" dedi.

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