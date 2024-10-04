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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde E.Frankfurt'a 3-1 yenildi

İlk maçta Ajax’tan 4 yiyen Beşiktaş dün de Frankfurt’a yenilip 2’de 0 yaptı. Kartal kalesinde 2 maçta 7 gol görürken Immobile penaltı kaçırdı. Tek golü Masuaku attı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde E.Frankfurt’a 3-1 yenildi

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Kartal Avrupa'da kayıp... Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki 2. maçında kendi seyircisi önünde Alman takımı E.Frankfurt'a 3-1 yenilerek 2'de 0 yaptı. 17'de Marmoush, Paulista'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı Marmoush gole çevirdi: 0-1. 22'de Koch'un ortasında Ebimbe farkı ikiye çıkardı: 0-2. 26'da top Koch'un eline çarpınca Beşiktaş penaltı kazandı. Immobile'nin vuruşunda Santos topu kornere attı.

MASUAKU SKORU İLAN ETTİ
İkinci yarının 68. dakikasında Fernandes'in yaptığı vuruşta top Paulista'ya çarparak auta gitti. 73'te Ndour'un gelişine yaptığı vuruşta savunma topu kornere yolladı. 82'de Alman ekibi üstünlük sayısını üçe çıkardı. Knauff uzak köşeye yaptığı vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi. Beşiktaş, 90+3'te Masuaku'nun golüyle fark bire indi. Beşiktaş maçı 3-1 kaybederek Avrupa Ligi'nde son sırada yer aldı.

MERT GÜNOK'A SAKATLIK ŞOKU!
Beşiktaş'ta E.Frankfurt maçı öncesi Mert Günok şoku yaşandı. Tecrübeli eldiven yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle Frankfurt maçının kadrosuna alınmadı. Bu oyuncunun yerine kaleyi Ersin Destanoğlu korudu. Mert'in kesin durumu bugünkü kontrol sonrası netleşecek.

BEŞİKTAŞ'TAN UEFA'YA İTİRAZ
Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Olimpik Lyon ile oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlara getirilen deplasman yasağı kararına itirazda bulundu. Bunun için hem UEFA'ya hem de Lyon Valiliği'ne itirazda bulunulacağı öne sürüldü.

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