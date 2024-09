Trabzonspor’da tek yol galibiyet

Süper Lig'in 7.haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, sadece galibiyeti düşünüyor. Ligdeki ilk 5 maçından da beraberlikle ayrılan ve galip gelememenin stresini yaşayan Bordo- Mavililer, Papara Park'ta bu seriyi 3 puanı hanesine yazdırarak bozma niyetinde. Galibiyetin kendilerine hava kazandıracağını oyuncularına her gün anlatan Şenol Güneş de süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor. Takımda özgüven sorunu olduğunu her defasında söyleyen deneyimli hoca, kafasındaki oyun planını artık sahaya yansıtmayı arzuluyor. Antrenmanlarda zaman zaman tempoyu arttıran 72 yaşındaki çalıştırıcı, Konyaspor maçı öncesi futbolcularından galibiyet sözünü almış durumda. Takımın tecrübeli isimleri; Uğurcan, Visca, Nwakaeme, Okay ve Ozan gibi isimlerden de destek isteyen Güneş, el birliğiyle takımı zirve yarışına dahil etmeyi hedefliyor.

BİTSİN ARTIK BU HASRET

Oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Fırtına, 3 puan hasretine Konyaspor maçıyla son vermek istiyor. Bordo- Mavililer, bugün saat 16.00'da Yeşil- Beyazlı ekibi evinde ağırlayacak. Süper Lig'deki bu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.