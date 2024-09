İşten ayrılana 5li güvence

İşten çıkartılan çalışanlar işsizlik maaşı alırken, 'kıdem, ihbar ve işe iade tazminatı ile boşta geçen süre ücreti' gibi imkanları da oluyor. Peki kimler, nasıl yararlanıyor? İşte detayları...



İŞSİZLİK MAAŞI: Bu imkandan yararlanmak için kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekiyor. Çalışma süresine göre en az 6, en çok 10 ay maaş veriliyor. Aylık tutarı son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Bu tutar brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Ödemeden damga vergisi kesiliyor. Brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücrete göre işsizlik aylığı damga vergisi kesilmiş olarak en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira.

KIDEM TAZMİNATI: İş yerinde 1 yılı dolduran sigortalılar işten çıkartıldıklarında çalıştıkları her yıl için son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı alıyor. Tazminat hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Çalışılan her yıl için en düşük tazminat tutarı 20 bin 2 lira. En yüksek ise 41 bin 828 lira. Damga vergisi kesilmiş olarak her yıl için en az 19 bin 850, en çok 41 bin 510 lira ödeme gerçekleştiriliyor.

BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ: İşe iade davasının kabulü ile çalışan ister işe başlatılsın ister başlatılmasın boşta geçen süre ücreti işveren tarafından ödeniyor. Boşta geçen sürenin ücreti işçinin iş akdinin feshinden sonraki 4 aylık dönemdeki ücretleri dikkate alınarak hesaplanıyor. İkramiye, gıda, yol, yakacak yardımı gibi haklar da bu ücrete dahil ediliyor.



İHBAR TAZMİNATI: Sözleşmeler; işi 6 aydan az sürmüş işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta, işi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta, işi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta, işi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta sonra feshedilmiş sayılıyor. Sözleşmeyi bildirim süresine uymadan fesheden taraf, bunun ücretini ihbar tazminatı ödüyor. Burada kıdemde olduğu gibi bir tavan söz konusu değil. Günlük brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıyor, gelir ve damga vergisi kesiliyor. Asgari ücretlilerin ihbar tazminatı 2 haftalık 7 bin 863, 4 haftalık 15 bin 726, 6 haftalık 23 bin 590, 8 haftalık 31 bin 453 lira.



İŞE İADE TAZMİNATI: İşe iade için 30 gün içinde arabulucuya başvurulması şart. Başvuru için iş yerinde en az 30 işçi çalıştırılması ve işçinin en az 6 aylık kıdemi olması gerekiyor. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla iş yerinin bulunması halinde, iş yerinde çalışan işçi sayısı bu iş yerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirleniyor. İşçinin 6 aylık kıdemi ise aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanıyor. İade davasını kazanan işçiye işe yeniden başlatılmazsa 4-8 aylık brüt ücret kadar işe başlatmama tazminatı ödeniyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

- İşsizlik maaşı: En az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 TL

- Kıdem tazminatı (yıllık): En az 19 bin 850, en çok 41 bin 510 TL

- İhbar tazminatı: En düşük tutar 2 haftalık 7 bin 863, 4 haftalık 15 bin 726, 6 haftalık 23 bin 590, 8 haftalık 31 bin 453 TL

- İşe iade tazminatı: 4-8 aylık brüt ücret

- Boşta geçen süre ücreti: En çok 4 ücret

