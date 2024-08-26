Dzeko’dan 38 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartacak bir performans!

Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0'lık bir sonuçla hezimete uğratırken Dzeko yine boş geçmedi. Takımının 2. golünü atan Bosna Hersekli futbolcu 38 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartacak bir performans sergiledi. Zor pozisyonda olmasına rağmen klas bir gole imza atan Edin Dzeko karşılaşmanın 70. dakikasında oyundan çıktı. Oynadığı süre içinde görevini harfiyen yerine getiren ve elde edilen farklı galibiyette önemli rol oynayan Sarı-Lacivertli oyuncu oyundan çıkarken taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

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