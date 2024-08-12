Pentagon sarsıldı: ABD ’Wikitürk’ Gökhan Gün’ü konuşuyor

Gökhan Gün ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da sözleşmeli olarak çalışan bir elektrik mühendisi. Gün'ün Türk vatandaşlığının yanısıra ABD pasaportu da bulunuyor ve çifte vatandaş. Gün'ün ABD Hava Kuvvetleri için çalıştığı sırada gizli kodlu yüzlerce sayfalık belgenin çıktısını aldığı iddia ediliyor.

Gün'ün yaşadığı Virginia eyaletinde hakkında açılan soruşturmada yer alan bilgilere göre Gün, gizli olmayan bilgilerle birlikte çok gizli ağ üzerinden gelen bir takım dokümanın baskısını aldı. ABD basınında yer alan bilgilere göre Gökhan Gün, ABD ulusal savunma sırlarını yasadışı yollardan elde etmek ve saklamakla suçlanıyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken müfettişler, 2021 yılında Amerikan vatandaşı olan Gün'ün neden bu kadar çok belge biriktirdiğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili bilgi veren bir emniyet yetkilisine göre, Gün bu belgeleri plastik alışveriş poşetlerine sarılmış tomarlar halinde ofisinden dışarıya çıkarmış.



3 BİN 400 SAYFALIK BELGE

Yapılan aramada Gün'ün balık tutmak amacıyla gideceğini söylediği Meksika seyahati için hazırladığı bavullarının arasında, üzerinde çok gizli ibaresi bulunan bir belge ve güvenlik izinlerinin bir listesini içeren siyah bir sırt çantası bulundu.

Soruşturmayı yürüten müfettişler, Gökhan Gün'ün Hava Kuvvetleri'nde işe başladığı 2023 yılının ortalarından bu yana, çoğu iş gününün sonuna doğru olmak üzere, toplamda yaklaşık 3 bin 400 sayfa tutan 256 belge bastığını belirtiyorlar. Gün'ün sadece bu haftanın başlarında 406 sayfadan fazla belge bastığı ve bunların 82'sinin çok gizli ibareli olduğu ifade ediliyor. Gökhan Gün'ün hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak Salı günü hakim karşısına çıkacağı o zamana kadar da gözaltında tutulmaya devam edileceği açıklandı.