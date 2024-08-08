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Beşiktaş, Premier Lig’in iki yıldızını gündemine aldı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Kartal, West Ham forması giyen Coufal ve Wolverhampton’da top koşturan Nelson Semedo ile ilgileniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Beşiktaş, Premier Lig’in iki yıldızını gündemine aldı

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Sağ beke takviye yapması beklenen Siyah-Beyazlılar rotasını İngiltere'ye çevirdi. Kartal'ın, West Ham United'ın Çekyalı sağ beki Vladimir Coufal ve Wolverhampton'ın Portekizli yıldızı Nelson Semedo'yu gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde iki oyuncunun da menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon West Ham ile 47 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 7 asiste imza attı. Uzun mesafeli taç atışlarıyla ön plana çıkan Coufal'ın Ada ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Wolverhampton'la geçen sezon 41 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Semedo ise 1 gol, 1 asistle oynadı. Semedo'nunda kontratı sezon sonunda sona erecek.

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