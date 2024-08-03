Beşiktaş Emirhan Topçu'yu transfer etti. 23 yaşındaki stoper ile resmi sözleşme imzalandı. Ç.Rizespor'a 3,4 milyon Euro ödenecek. Emirhan kulüpten yıllık 600 bin Euro alacak. Bu arada Beşiktaş Emrecan Bulut'u bonservisiyle Ç.Rizespor'a verdi.Beşiktaş bir süredir görüşmelerde bulunduğu Emirhan Topçu'nun transferi için Çaykur Rizespor ile 2,5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Dün sağlık kontrollerinden geçen 23 yaşındaki stoperin kısa süre içerisinde 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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