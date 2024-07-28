Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu kararını verdi: Ya Beşiktaş ya Avrupa

Beşiktaş, Emirhan Topçu için Rizespor'la takas konusunda anlaşamadı. Transferin bonservisle çözüleceği öğrenildi. İki takımın anlaşma sağlayamaması durumunda Emirhan'ın Avrupa'ya transfer olması bekleniyor.

Beşiktaş ve Çaykur Rizespor 23 yaşındaki stoper Emirhan Topçu için görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce Rizespor teknik direktörü İlhan Palut'un da isteğiyle Amir Hadziahmetovic+para teklifini Karadeniz ekibine öneren Beşiktaş, Amir'in takımda kalmak istemesi nedeniyle bu anlaşmayı sonuçlandıramadı. Beşiktaş'ın Amir'den sonra Çaykur Rizespor'a önerdiği diğer futbolcular ise İlhan Palut'un farklı planlaması nedeniyle gerçekleşmedi. İki takımın yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu transfer için takas formülünü rafa kaldırdığı ve bonservis ücreti üzerinden pazarlık yaptığı belirtildi. Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam ile Rize'nin istediği rakam arasında da farkın fazla olmadığı ifade ediliyor. Rize, Beşiktaş ile anlaşamazsa Emirhan'ın Avrupa'ya transfer olması öngörülüyor.

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