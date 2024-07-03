Alina Boz anne olmak istiyor

Alina Boz, önceki akşam marka yüzü olduğu bir davetteydi. Eşi Umut Evirgen'in Emirgan'daki mekanında düzenlenen lansmanda basın mensupları ile sohbet eden Boz, tarzı ile de dikkat çekti. Boz, "Bugün karşınızda ışıl ışıl olmayı tercih ettim. Cildime yakışan her şeyi alırım ve giyerim. Benim dolabımda az ve öz parça vardır. Bir tişört alacaksam kaliteli ve uzun zaman kullanabileceğim aynı zamanda da bana yakışanı almayı tercih ediyorum" dedi.



KOCAM DA KOCAM!

Geçtiğimiz günlerde eşi Evirgen ile birlikte Çeşme tatilinde olan Boz, "Biz uzun zamandır tatildeyiz. Çeşme'deydik, Tolga (Sarıtaş) ve Zeynep'i (Mayruk) evlendirdik. Yurt dışı tatillerimiz de oldu. Güzel bir balayı yaptık. Umut da sağ olsun benim görmek istediğim her yere götürdü. Güzel tatiller yaptık ve güzel şeyler keşfettik" diyerek güldü. Öte yandan evlendikten sonra projelerde yer almayan ve gelen teklifleri reddeden güzel oyuncunun yakın çevresine anne olmak istediğini söylediği de konuşuluyor.

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