Gigot için yoğun mesai

Trabzonspor, stoper transferi için öncelikli adayını Marsilya forması giyen Samuel Gigot olarak belirlemiş durumda. Hem Fransız ekibi hem de oyuncuyla temaslarını yoğun bir şekilde sürdüren Fırtına ile ilgili Fransız basınında yer alan haberlerde 30 yaşındaki oyuncunun Marsilya'dan kesin olarak ayrılacağı ve şu ana kadar ki en ciddi ilgiyi gösteren takımın Trabzonspor olduğu ifade ediliyor.

Ancak; henüz istenilen düzeyde bir bonservis teklifinin kulübe ulaşmadığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 3 gol kaydeden ve Marsilya ile 1 yıl daha kontratı bulunan Gigot'a bazı İngiliz ekiplerinin de talip olduğu öğrenildi.