PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Gigot için yoğun mesai

Trabzonspor, Fransız stoper için Marsilya ile temaslarını sürdürüyor. Fransız basını da Trabzonspor’un teklifinin şu an için düşük olduğunu yazdı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Gigot için yoğun mesai

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, stoper transferi için öncelikli adayını Marsilya forması giyen Samuel Gigot olarak belirlemiş durumda. Hem Fransız ekibi hem de oyuncuyla temaslarını yoğun bir şekilde sürdüren Fırtına ile ilgili Fransız basınında yer alan haberlerde 30 yaşındaki oyuncunun Marsilya'dan kesin olarak ayrılacağı ve şu ana kadar ki en ciddi ilgiyi gösteren takımın Trabzonspor olduğu ifade ediliyor.

Ancak; henüz istenilen düzeyde bir bonservis teklifinin kulübe ulaşmadığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 3 gol kaydeden ve Marsilya ile 1 yıl daha kontratı bulunan Gigot'a bazı İngiliz ekiplerinin de talip olduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar
30 yerinden bıçaklanıp öldürülen Hacer Çağla’nın katilinin son mesajı ortaya çıktı: Hediye getireceğim...
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
Tazminatlar artıyor: Kıdem hesabı nasıl yapılır? Kimlerin alacağı tutar yükselecek?
TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi garibanın dudağını uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin, plaja 6 bin TL veren kesesi dolgunlara, büyük şok!
İstanbul Sarıyer’de otluk alanda yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Valilikten kritik açıklama
Esas hedef Anadolu’nun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mev’ud’u kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı
Fitch Ratings flaş Türkiye raporu! Büyüme beklentisi 2,8’den yüzde 3,5’e yükseldi
Alman Bild duyurdu! Eli kanlı Netanyahu’nun çağrısı Blinken’i harekete geçirdi: Katliam için yeni silah desteği | İsrail’in zayıfladığını itiraf etti
Siyasette ’bayram’ havası! CHP ve MHP’den AK Parti’ye ziyaret: Cumhur dimdik ayakta mesajı | Heyetler ne konuştu?
Siyonist basın duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahada olacak
Ulaşımda rekor bayramı! İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!
Kemikleri 316 gün sonra bulunmuştu! Korhan Berzeg soruşturmasında ’Tina’ muamması: Olay yerinde bulunan şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi
SON DAKİKA