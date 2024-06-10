Aslan’da yeni rota Fofana

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray, orta saha pozisyonuna bir takviye yapacak. Aslan, rotasını Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen Seko Fofana'ya çevirdi.

MENAJERİYLE SICAK TEMAS

Sergio Oliveira ile yola devam etmeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılı kurmaylar, 29 yaşındaki Fildişili futbolcunun menajeriyle temas kurdu. Detaylı bir mali araştırma içine giren Galatasaray'ın, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede şartları sorduğu öğrenildi. Aslan'ın, Seko Fofana transferinde kiralama seçeneğini de masada tuttuğu öğrenildi. Geçen sezon Al-Ettifaq ekibinde kiralık olarak oynayan 1.85 boyundaki futbolcunun Al-Nassr ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA

Merkez orta saha, 10 numara ve ön liberoda görev yapabilen, sağ ayağını da etkin şekilde kullanan Fofana, daha önce Lens, Udinese, Manchester City, Fulham ve Lorient gibi ekiplerde de top koşturdu. 2023 yılında 32 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Fofana'ya en güncel verilere göre; 16 milyon Euro değer biçiliyor. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde 363 mücadelede, 51 gol ve 35 de asisti bulunuyor. Geçen sezon 33 karşılaşmaya çıkan Fofana, 4 gol atarken, 3 de asist katkısı vermeyi başardı.

FİLDİŞİ İLE 5 GOL

Fransa adına milli takım alt yaş kategorilerinde oynayan daha sonra tercihini Fildişi'nden yana kullanan Galatasaray'ın transfer gözdesi Fofana, milli formayla 12 maçta 5 gol attı. Yıldız oyuncu, ülkesinde de öne çıkan futbolculardan biri olarak gösteriliyor.