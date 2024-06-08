Trabzonspor’da transferde hareketli saatler: Uğurcan Çakır’ın yerine Bilal Bayazıt

Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Takım kaptanı Uğurcan Çakır'a Suudi ekibi El Ittıfaq'ın ilgisi bulunuyor. Bordo-Mavili kulüple 2027 yılına kadar kontratı bulunan kaleci için Körfez ekibinin 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ve iki takım arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Fırtına'da Uğurcan'ın takımdan ayrılması halinde Kayserispor'la iyi bir sezon geçiren ve yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Bilal Bayazıt isminin gündeme geleceği öğrenildi. Fırtına'nın Uğurcan'ın durumuna göre 25 yaşındaki eldiven için temaslarını hızlandıracağı da gelen bilgiler arasında.