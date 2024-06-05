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Arşiv şıklığı!

Dünya starlarının bir süredir devam ettirdiği “Arşivden giyinme” modasına Demet Özdemir de uydu. Özdemir, katıldığı bir defilede 20 yıl önce tasarlanan bir kıyafet giydi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Arşiv şıklığı!

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Demet Özdemir, geçtiğimiz gün katıldığı bir ödül töreninde giydiği Yıldırım Mayruk tasarımı elbisesiyle göz kamaştırdı. Tasarım, Yıldırım Mayruk'un arşivinden özel olarak oyuncu için çıkarılırken, Özdemir dünyada bir süredir devam eden arşivden giyinme modasının Türkiye'deki ilk temsilcisi oldu. Mayruk tarafından 2000'li yıllarda Paris'ten getirilen özel perde malzemesiyle tamamı el işçiliği ile hazırlanan elbise daha önce Victoria Beckham tarafından da giyilmişti.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ!
Güzelliği ve tarzı ile birçok hemcinsine ilham olan Demet Özdemir, arşivden çıkan kıyafetle birbirinden özel pozlar da verdi. Sosyal medya hesabından da elbisesi ile birçok fotoğrafını yayınlayan Özdemir, binlerce beğeni aldı. 100 binin üzerinde beğeni alan Özdemir, sosyal medyadaki pozlarının atlına, "Bu gece için teşekkürler efsane..." notunu düşerek modacısını yüceltti. Özdemir, katıldığı ödül töreninin en dikkat çeken kadını oldu.

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