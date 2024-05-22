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Vicdanlar öldü

Felçli hasta Ramazan ve eşi Hamdiye Polat, otobüsle hastaneye gittiği sırada okul müdürü ve oğlu tarafından öldüresiye dayak yedi. Vicdansız müdür, tahliye edildi. O günden sonra kötüleşen yaşlı adam ise hastanede hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
Vicdanlar öldü

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Vicdanları kanatan olay, 15 Aralık 2023'te Mersin'de yaşandı. Kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat (71), Mersin Şehir Hastanesi'ne gitmek üzere otobüsle yola çıktı. Ancak bir lisenin müdürü İsmet T. ile oğlu A.O.T, yer kavgası yaşadığı yaşlı çifte öldüresiye dayak attı.

Kameralara yansıyan dehşet sonrası gözaltına alınan baba ve oğul, tutuklandı. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İsmet T, tutuklulukta geçirilmiş olduğu süre nazara alınarak tahliye edildi. Mağdur Ramazan Polat ise 2 hafta önce rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cenazesi dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

"BABAM OLAYI İÇİNE ATTI"
Polat'ın yakınları, ölümden okul müdürünü sorumlu tuttu. Babasının, olaydan sonra hafızasını kaybettiğini öne süren kızı Kadriye Çakmak, "Babam bu olayı içine attı. Babamın sürekli kafasını yumrukladı. Babam 3 yaşındaki çocuk gibi oluyordu. Yemek veriyordum eline, ağzını açıyordu çocuk gibi. Bilmiyordu ki, ben yediriyordum. Ağzını siliyordum" dedi.

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