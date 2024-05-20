2033 hedefi 171 milyon yolcu

91'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan THY, son 22 yılda Kovid- 19'un etkili olduğu yıllar hariç iç ve dış hat yolcu sayılarını sürekli artırmayı başardı. Şirket tarihinde 2003'e gelindiğinde iç ve dış hat taşınan yolcu sayısı 178 milyonken, bu sayı 2008'de 250 milyon, 2015'te 500 milyon, 2018'de ise 750 milyon oldu. THY, Nisan 2023'te 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı. Bayrak taşıyıcı şirket, bugün 456 uçağa sahip genç filosuyla 130'un üzerinde ülkeye sefer düzenliyor. Her 59 saniyede bir havalanan THY uçakları, her gün ortalama 2 milyon 837 bin 397 kilometre yol katediyor. Şirket, stratejik planı kapsamında 2033'te uçak sayısını 813'e yükselterek, yıllık 171 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

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