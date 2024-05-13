Sonuna kadar devam

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Kanarya, Kayseri’yi Batshuayi, Djiku ve Çağlar’ın golleriyle devirdi. G.Saray’ın Karagümrük’ü yenmesiyle şampiyonluk zora girdi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
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F.BAHÇE Kayserispor'u 3-0 yenerek son iki haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde girdi. 15. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin sağ kanattan verdiği pasta rakibinden sıyrılan Cengiz Ünder, istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı. 18'de Tadic'in pasında ceza alanında topu kontrol eden Batshuayi, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 43'de Savunmadan seken topa gelişen sol çaprazdan mükemmel bir ayak içi vuruş yapan Djiku, farkı 2'ye yükseltti.

FRED İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
DAKİKALAR 60'ı gösterdiğinde Fenerbahçe farkı 3'e yükseltti. Szymanski, arka direğe müthiş bir orta kesti, Çağlar kale ağzından topu ağlara gönderdi: 3-0. 87'de Fenerbahçe 4. gole çok yaklaştı. Ceza alanına çalımlarla giren Brezilyalı yıldız futbolcu Fred'in vuruşunda top direğin yanından auta gitti. Fenerbahçe, Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.

OSAYİ'DEN FEDAKARLIK
KANARYA'NIN tecrübeli sağ beki Osayi Samuel, Kayserispor maçında kadroda yer aldı. Konya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda olması beklenmeyen 26 yaşındaki oyuncu fedakarlık yaparak kadroya dahil edildi. Osayi 66'da oyuna girdi.

MARCAO KADIKÖY'Ü SALLADI!
Karagümrük, Galatasaray'a karşı 84. dakikada Marcao'nun golüyle beraberliği yakalayınca Fenerbahçe tribünlerinde de hareketlenme yaşandı. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu gol sonrası takımlarına desteğini artırdı.

BECAO DERBİDE YOK
FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı stoperi Becao, Kayserispor maçının ilk yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray ile yapılacak derbide oynayamayacak.

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