Cennetlik anne

Sivas Doğanşar'a bağlı Çatpınar köyünde yaşayan Gülsüm Karamuk'un (93) doğuştan engelli olan İsmail (60) ve Naci (53) isimli oğulları konuşamıyor, yürüyemiyor ve akli dengeleri yerinde değil. Yaşamın zorluklarına rağmen yıllardır engelli evlatlarına sevgiyle bakan Gülsüm nine, evlatlarıyla birlikte mücadele etmekten hiç vazgeçmeyip, engelli evlatlarına her gün sevgi ve şefkatle bakarak gelininin de destekleriyle onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Evlatlarını bırakıp gidenler diğer dünyada cezalarını çekerler diyen Gülsüm nine, "İnsanın evladını bırakabilme gibi bir imkânı seçeneği olamaz. İnsan ciğerini bırakamaz. Evlatlar annelerin bir parçasıdır" dedi. Engelli oğullarına kendisinin baktığını ama artık yaşlandığı için kendisine gelininin ve kızının da destek olduğunu belirten anne, "Bu yaşananların hepsi Allah'tan. Hiçbir şey diyemem, her şeye şükür hamd olsun" şeklinde konuştu.