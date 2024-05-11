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İşte dijital dönüşüm

Dijital dönüşümün iş piyasasına etkisi araştırıldı. İŞKUR en fazla ve en az ihtiyaç duyulan meslekleri belirledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
İşte dijital dönüşüm

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İŞKUR, yaptığı araştırmayla, dijital dönüşüm alanında istihdamın haritası çizdi. Araştırma ile şirketlerin dijital dönüşüme bakışı da belirlendi. Çalışmaya göre, işverenlerin yüzde 32'si işletmesi için dijital dönüşümün önemli olduğunu düşünürken; 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde bu oran yüzde 57.4'e ulaştı.

EN ÇOK İHTİYAÇ NEREDE?
Araştırma sonucu, dijital dönüşüm alanında en fazla bilgisayarlı muhasebe elemanı, sosyal medya uzmanı, e-ticaret meslek elemanı, satış danışmanı, bilgisayar mühendisi, yazılım destek uzmanı, grafiker, bilgisayar destekli muhasebe görevlisi, muhasebe meslek elemanı ve makine mühendisine ihtiyaç duyulduğu belirlendi.

GÖZDEN DÜŞENLER...
Dijital dönüşümle istihdamında en fazla azalma beklenen meslekler arasında ise araç kabul görevlisi, grafik tasarım operatörü, reklam ve tasarım elemanı öne çıktı. Bu meslekleri grafik desen çizimi elemanı, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri elemanı, müşteri hizmetleri görevlisi, müşteri hizmetleri satış ve hizmet yetkilisi, müşteri kabul görevlisi, müşteri temsilcisi ve satış destek personeli takip etti. Araştırmaya göre, işverenler dijital dönüşümün en çok satış ve pazarlama, müşteri hizmetleri ve satış sonrası hizmetler ile muhasebe ve insan kaynakları alanlarında katkı sağlamasını bekliyor.

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