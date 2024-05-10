Memura-emekliye yeni zam

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını merakla beklerken, Merkez Bankası'nın bu yıla ilişkin güncellenen enflasyon tahminleri bu artışlar için yeni ipuçlarını verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını söyledi. Karahan, yıllık enflasyonun baz etkisiyle Mayıs'ta zirveyi göreceğini, bu zirvenin yüzde 75-76 seviyesinde olacağını öngördüklerini belirterek, "Yılın geri kalanında enflasyon istikrarlı olarak gerileyecek" dedi.

5 AYDA NE OLACAK?

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olmuştu. Eğer Mayıs'ta yıllık enflasyon yüzde 75 olarak gerçekleşirse, 5 aylık TÜFE yüzde 22.41 çıkacak. Yıllık enflasyonun Mayıs'ta yüzde 76'ya ulaşması ise 5 aylık TÜFE'nin yüzde 23.11 olabileceğini ortaya koyuyor. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu verilere göre 5 ayda yüzde 22.41-23.11 seviyelerinde artış oluşması bekleniyor. Yüzde 10 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise 5 aylık oranlara göre yüzde 6.44 farkla yüzde 17.09 ya da yüzde 7.05 farkla yüzde 17.76 olacak. Bu noktada Haziran ayı enflasyon verisi önem taşıyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de bunun ipucunu veriyor.



HAZİRAN'DA NE ÇIKAR?

Ankette Haziran enflasyonu yüzde 2.54 olarak tahmin edildi. Bu tahmin de gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.52-26.24 seviyelerinde gerçekleşebilecek. Bu oranlara göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25.52- 26.44, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 9.15 enflasyon farkıyla yüzde 20.06 veya yüzde 9.77 enflasyon farkıyla 20.75 olabilecek. Kesin zam oranı Temmuz ayında belli olacak.



MEMURA EN AZ 39 BİN 678 TL

Halen en düşük memur aylığı 32 bin 860 lira. Bu aylık enflasyon tahminlerine göre 39 bin 452-39 bin 678 lira seviyelerine ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 14 bin 741 liradan tahminlere göre 17 bin 698-17 bin 800 lira seviyesine çıkacak. Mayıs enflasyonu 3 Haziran'da, Haziran enflasyonu 3 Temmuz'da belli olacak. Memurlar ve emekliler Temmuz'da kesin zam oranını öğrenip aynı ay içerisinde zamlı paralarını alacak.



EK İYİLEŞTİRME YAPILIR MI?

Temmuz'da emeklilere ek iyileştirmeler de bekleniyor. Bu kapsamda refah payı, taban aylık artışı ve kök aylıklara seyyanen artış gibi formüller masaya yatırılacak. 2024'te 'Emekliler Yılı' kapsamında emeklilerin cebine dokunacak pek çok adım atılacak. Bu adımlardan biri ek iyileştirmeler olurken, ayrıca önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek paketle emeklilerin cebine dokunacak, yaşamını kolaylaştıracak pek çok desteğin de uygulamaya alınması bekleniyor.

KARARLILIK MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, toplantıda şu mesajları verdi:



BOZULMAYA İZİN YOK: Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız, enflasyon görünümünde kalıcı bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğimizi de vurgulamak isterim.



REZERVLER ARTTI: 22 Mart-26 Nisan'da swap hariç net rezerv 16.4 milyar dolar iyileşmişti. Son 2 haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır.

TL'YE GEÇİŞ HIZLANDI: Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin TL'ye geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır. Nisan'da TL mevduat 539 milyar lira artarken, parite etkisinden arındırılmış yabancı para mevduat ve KKM sırasıyla 6.2 milyar dolar ve 19 milyar lira azalmıştır.

KUR HEDEFİ YOK: Kur konusunda bir hedefimiz yok. Kur serbest piyasada arz talep dengesinde oluşuyor.

KONUTTA ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI: Parasal sıkılaştırma sonrasında konut fiyatlarındaki artış hızı önemli ölçüde yavaşladı. Konut fiyatlarının artış eğilimi tüketici enflasyonundaki eğilimin altında seyretmekte. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.

YENİ BANKNOT: (500 ve 1000 liralık banknot çalışması) Analizler sonucunda buna ihtiyaç olursa yapacağız.

ASGARİ ÜCRET: Ücretlerin enflasyondan dolayı erimesi söz konusu. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bunu başarabilirsek kalıcı refah artışı olacaktır.



KARTTA YENİ ÖNLEM YOK: Kredi kartı konusunda sadece azami faizi düzenleme konusu bizim yetkimizde, yakında bir ayarlama yaptık, veriler bunun harcamaları epey makulleştirdiğini gösteriyor, şu aşamada ek bir önleme ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum.



MAYIS'TA TÜFE % 75 OLURSA 5 AYLIK VERİLER

- Enflasyon: Yüzde 22.41

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 22.41

- Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: Yüzde 6.44

- Memurlar ve memur emeklileri zam oranı: Yüzde 17.09

6 AYLIK VERİLER

- Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu: % 2.54

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 25.52

- Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: Yüzde 9.15

- Memurlar ve memur emeklileri zam oranı: Yüzde 20.06



MAYIS'TA TÜFE % 76 OLURSA 5 AYLIK VERİLER

- Enflasyon: Yüzde 23.11

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 23.11

- Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: Yüzde 7.05

- Memurlar ve memur emeklileri zam oranı: Yüzde 17.76



6 AYLIK VERİLER

- Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu: % 2.54

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: Yüzde 26.24

- Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: Yüzde 9.77

- Memurlar ve memur emeklileri zam oranı: Yüzde 20.75



YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.