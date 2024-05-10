İz peşinde

İzmir'de yaşayan garson Suat Barman'ın üzerine 4 yaşındayken kaynar su döküldü. Boynunda yanık izi oluştu. Hayatına boynundaki yanık iziyle devam eden Barman, bu izden kurtulmaya karar verdi. Özel bir hastanede lazer tedavisi uygulandı. Ancak yanık izlerinin daha da belirginleştiğini öne süren Barman, hastaneye konuyu iletti ancak bir çözüme ulaşamadı. Barman, suç duyurusunda bulunup 1 milyonluk tazminat davası açtı.



"Bu tedavi yüzünden boynumdaki iz 30 yıl geriye gitti, Hayatımı etkiledi. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN