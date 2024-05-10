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İz peşinde

Suat Barman, boynundaki yanık izinden kurtulmak istedi. Özel bir hastanede lazer tedavisi gördü. Ancak iz daha da belirginleşince 1 milyonluk tazminat davası açtı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:01
İz peşinde

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İzmir'de yaşayan garson Suat Barman'ın üzerine 4 yaşındayken kaynar su döküldü. Boynunda yanık izi oluştu. Hayatına boynundaki yanık iziyle devam eden Barman, bu izden kurtulmaya karar verdi. Özel bir hastanede lazer tedavisi uygulandı. Ancak yanık izlerinin daha da belirginleştiğini öne süren Barman, hastaneye konuyu iletti ancak bir çözüme ulaşamadı. Barman, suç duyurusunda bulunup 1 milyonluk tazminat davası açtı.

"Bu tedavi yüzünden boynumdaki iz 30 yıl geriye gitti, Hayatımı etkiledi. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

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