’Özel’ ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir zirve gerçekleştirdi. Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasında 7 yıl sonra gerçekleşen ve 45 dakika süren görüşmeyle ilgili Özgür Özel, "Kendisiyle olumlu, verimli geçen görüşme gerçekleştirdik. Ev sahipliği, fikir alışverişleri, geçmiş tecrübelerinden kıymetli aktarımları için teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarını değerlendirdik. Kendisinin değerlendirmelerini dinledik. Dış politika, emekli maaşları, müfredat ve daha pek çok başlıkta görüş alışverişinde bulunduk" sözlerini kaydetti.

Burcu ŞEN

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