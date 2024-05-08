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'Özel' ziyaret

CHP ile MHP, genel başkanlar düzeyinde 7 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:01
’Özel’ ziyaret

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de bir zirve gerçekleştirdi. Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasında 7 yıl sonra gerçekleşen ve 45 dakika süren görüşmeyle ilgili Özgür Özel, "Kendisiyle olumlu, verimli geçen görüşme gerçekleştirdik. Ev sahipliği, fikir alışverişleri, geçmiş tecrübelerinden kıymetli aktarımları için teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarını değerlendirdik. Kendisinin değerlendirmelerini dinledik. Dış politika, emekli maaşları, müfredat ve daha pek çok başlıkta görüş alışverişinde bulunduk" sözlerini kaydetti.
Burcu ŞEN

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