Komşu dönere salça oldu...

Türk döneri, Avrupa Birliği'nden "geleneksel yiyecek" olarak tescil aldı. Komşu'da kriz çıktı. Tüm medya, dönerin Yunan yiyeceği olduğunu yazdı.



Kalın kesilmesi gerektiğini anlattı. "Giros" denilen Yunan dönerinin çok daha doyurucu olduğunu vurguladı. Avrupa'ya isyan bayrağı açtı: Döner Yunanistan'ındır...

Türkiye, AB'ye başvuru yaptı. Döner 'geleneksel ürün' olarak tescil edilip resmi gazetede yayınlandı. Daha önce, karnıyarık, cacık, baklava ve kokoreçe sahip çıkmak isteyen Yunanistan'da bu durum rahatsızlık yarattı. "Türkiye, Avrupa'da döner savaşını başlatıyor" şeklinde başlıklar kullanan Yunan haber siteleri, dünyaca ünlü Türk dönerinin gerek malzemesi, gerek hazırlanışı, gerekse de kesilmesi ile ilgili kriterlere haksız eleştiri yağdırdı...