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'Su'sadım Çeşme’ye

Bodrum’dan sonra Çeşme de fiyatları iyice abarttı. Suyu 139, kahveyi 243 liradan satmaya başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
’Su’sadım Çeşme’ye

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Yaz sezonu başladı. Balıkesir'den Antalya'ya uzanan sahil hattında yazlık kapısı, haftalık 15 bin TL'den açıldı. Bu fiyatlar konum, imkân ve büyüklüğe göre milyona kadar çıktı. . Çeşme ve Urla'da metrekare fiyatları 175 ila 200 bin liraya ulaşırken, haftalık kira ise 35 ise 50 bin TL'yi aştı. Sahillerde şezlong fiyatları da katlandıkça katlandı.

Sadece kira fiyatları değil, yeme-içme sektöründe de fırsatçılar işi iyice abarttı. Tüm tatil beldelerinde fiyatlar katlandıkça katlandı. Son örnek, İzmir'in incisi olarak gösterilen Çeşme'de yaşandı. Ünlü bir otel, 5 kahve ile 5 suya, bin 776 TL fatura çıkardı. Müşteri, isyan bayrağı açtı. "Bunun adı soygun! Fırsatçılara dur diyecek yok mu. Bir bardak su bu kadar yüksek fiyata satılır mı. İnsaf" diyerek tepkilerini haykırdı.

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