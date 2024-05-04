Türkiye’nin buna ihtiyacı var

Bundan önceki yıllarda bu tür adımlar atılmıyordu. Artık siyasetin yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta ziyaretin karşılığını yapacağım.



Netanyahu acımasız. Tüm Batı, İsrail'e çalışıyor. Daha fazla sabredemezdik. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun.



KOLTUK MESELESİ

Erdoğan-Özel buluşmasında boş koltuk dikkat çekti. CHP lideri, rahatsızlığını iletti. Yetkililer, Bahçeli gelince de böyle oturulduğunu söyledi.



Erdoğan ise "Telafi için CHP'ye gidelim" dedi. Özel, konuyu netleştirdi: Bu olay, iade-i ziyaret adımı ile çözüldü.

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