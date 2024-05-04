Köşeye sıkıştılar

"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Kendilerini savunmak için Gökhan'ı etkisiz hale getiren Yasmin ile Aybike, büyük bir gerginlik içinde her şeyden habersizlerken, Akif ile Şevval'in Gökhan için başka bir planı vardır. Mahallede yeni bir işe başlayan Ayten'in patronu, Orhan'ın hiç ummadığı birisi çıkar. Geçmişten gelen, beklenmedik sürpriz bir misafir, Akif ile Süreyya'yı köşeye sıkıştırır.

BÜYÜK ŞOK!

Orhan'ın Cansu'ya olan tavırları, Oğulcan'ın Ayten ile Cansu'yla yakınlaşmasına sebep olur. Süsen'in, annesiyle ilgili öğrendiği birtakım gerçekler, Ömer ile olan ilişkilerinde, radikal gelişmelerin yaşanmasına yol açarken; Aybike ile Yasmin, büyük bir şokla karşı karşıya kalırlar.