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TL'ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı

Yeni yıl ile birlikte geçen 4 aylık sürede dolara güvenenler enflasyon karşısında kaybetti. TL yatırımlar ise kazandırdı. Spekülasyonlar boşa çıktı.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı

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Yeni yılla birlikte belli çevreler vatandaşları dövize yönlendirme çabasına girdi. Özellikle yerel seçimler öncesi artan bu manipülasyonlarda hiçbir ekonomik veriye dayanmadan 'dolar fırlayacak' haberleri yapılmaya başlandı. Kimisinin ticari, kimisinin siyasi kaygılarla yapıldığı ortada olan bu spekülasyonlara birçok vatandaş da inandı.

Seçim öncesi döviz alan vatandaşlar seçimlerden sonra beklediklerini bulamayınca şimdi kara kara düşünüp kayıplarını hesaplıyor. Rakamlara baktığımızda da TL'ye güvenen yatırımcıların kazandığı görülüyor ve bu söylentilerin tam tersi sonuç çıktığı anlaşılıyor. 2023 yılını 29,47 TL'den tamamlayan dolar, Nisan ayının sonunda 32,41 TL'yi gördü.

Dün itibariyle de dolar kuru 32,35 TL'ye geriledi. Böylece ilk 4 aylık dönemde dolardaki değer artışı yüzde 9.98 olarak gerçekleşmiş oldu. 2024 yılının ilk 4 ayında yüzde 9.98 primlenen dolar diğer yatırım araçlarının gerisinde kalırken, aynı dönemde yüzde 18 civarında oluşan 4 aylık TÜFE'nin de gerisinde kalarak reel anlamda yatırımcısına kaybettirdi.

ALTIN VE BORSA KAZANDIRDI
Aynı dönemde altın yüzde 23 yükselirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki artış yüzde 35'e yaklaştı. Böylece hem TÜFE hem de ÜFE ile indirgendiğinde altın ve borsa yatırımcısına reel getiri sağlamış oldu.

ALTIN FED'İ BEKLEDİ
ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması ve Başkan Powell'ın, yeni faiz artışının olmayacağı yönündeki açıklamaları altının ons fiyatını yukarı yönlü etkilerken, faiz indirimlerinin beklenenden daha geç olacağı öngörüsü de bu yükselişi sınırladı. İçeride ise dolar kurunun stabil gitmesi gram altında yükselişi sınırlarken, yaz aylarıyla birlikte altına talebin artması, yeniden yukarı yönlü hareketin olabileceği yorumlarına sebep oluyor.

1 AYDA 1.2 MİLYAR DOLAR
Yabancıların Türk Lirası varlıklara ilgisi devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre yabancıların son 4 haftadaki alımları 1 milyar 218 milyon dolara ulaştı. 4 haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum Aralık'tan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret etti. Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Nisan itibarıyla 36 milyar 571,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Nisan'da 38 milyar 16,3 milyon dolara yükseldi.

DOLAR NEDEN YÜKSELMEDİ?
Seçimler öncesi yapılan spekülasyonlara rağmen seçim sonrası programın aynen devam edeceği piyasaya aktarıldı.
- Yılbaşından bu yana tahvil ve hisse senedi piyasalarına yabancı girişi artarak devam etti.
- Turizm gelirleri ve turist sayısı yılın ilk aylarında beklentilerin üstünde büyüdü, yaz ayları için rekor işareti geldi.
- İlk çeyrekte dış ticaret açığı düşüşünü sürdürdü, kur üzerindeki baskı azaldı.
- İhracat ilk çeyrekte artışını sürdürürken, ithalat da azaldı.
- Derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili olumlu raporları yeni not artışlarının da işaretini verdi.

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