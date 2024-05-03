’Koca’man ihanet!

Samsun'da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe A. (42), 2001 yılında evlendiği Ahmet A.'nın (48), kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi A.S. ile aldattığını öğrendi. 23 Şubat 2021 yılında boşanma davası açtı. Samsun 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Ahmet A.'nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Ayşe A., kocası hakkındaki iddiaları, şahitleriyle de kanıtladı. Mahkeme heyeti 26 Nisan 2024'te görülen duruşmada, Ayşe A.'yı haklı bularak boşanmalarına karar verdi ve Ahmet A.'nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Öte yandan, U.A.'nın (10) velayetinin anneye verilmesine, Ahmet A.'nın, eşi Ayşe A. ile oğlu B.A.'ya (23) biner lira nafaka ödemesine karar verildi.

'PSİKOLOJİSİNİ ALTÜST ETTİ'

Ayşe A.'nın avukatı Arslan Bolat, "Müvekkilimiz dayısının eşi ile aldatılmış ve çok büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Bu kadar güvendiği iki insanın kendisini aldatması, uzun süre kendisinden gizli şekilde ilişki yaşaması psikolojisini altüst etmiş, uzun süre psikolojik tedavi görmesine rağmen olayın üzerinden yıllar geçse de hala olayı tam olarak atlatamamıştır. Bu sebep ile biz dosyaya tüm tedavi evraklarını reçeteli olarak kullandığı ilaçları ekledik" dedi.