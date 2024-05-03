ABD ni’çin’ kaybeder

ABD'nin ünlü yayın organı The New York Times, "Tesla kaybederse ABD elektrikli araç pazarında yok olur" manşetini attı. Çin'deki otomobil üreticileri yeni nesil daha büyük, teknolojik açıdan daha gelişmiş elektrikli araçlar üretmeye başladı. Dünya çapında ihracatlarını artırdı.



'TESLA'YLA BİRLİKTE YOK OLUR'

Küresel rakiplerinin önüne geçmeye çalıştı. Chrysler'in eski CEO'su olan ve şu anda Şanghay'da elektrikli otomobil endüstrisi danışmanlığı yapan Bill Russo, Tesla'nın elektrikli araç pazarında ABD'den tek güçlü küresel rakip olarak ortaya çıktığını anlattı. "Eğer Tesla da kaybederse, ABD'deki tüm elektrikli araç pazarı da Tesla ile birlikte yok olur" ifadesini kullandı.

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