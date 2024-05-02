Etli e’cm’ek

Konya'nın ünlü lezzeti olan etli ekmeğe, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kriterler getirildi. Etli ekmek standart belgelendirme kriterlerine ilişkin hazırlanan taslağa göre; yapımında sadece buğday unu, su, maya ve tuz kullanılacak. Malzemelerle ortaya çıkan hamur bir saat oda sıcaklığında bekletilecek. Bekletilen hamur daha sonra ince bir şekilde açılıp buraya kasaplık sığır ve dana gövde etlerinden elde edilen kıyma, tuz, domates, yeşil biber, maydanoz ve kuru soğanla karıştırılan iç harç serilecek. Ekmek daha sonra 5 dakika pişirilecek. Pişirilmiş etli ekmeğin boyu 75 ila 90, eni ise 15 ila 20 cm aralığında olacak. Taslakta etli ekmeğin tat ve koku, renk, görünüş açısından özellikleri sıralandı. Buna göre, etli ekmek pişirilmeden önce ve sonra kendine özgü tat ve kokuda olmalı, çeşni malzemeleri pişmeden önce ve sonra kendine özgü renk ve görünüşte bulunmalı...

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