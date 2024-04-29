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Aşırı çay kahve kalbe darbe

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Nisan 2024 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Aşırı çay kahve kalbe darbe

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Sağlıklı bir vücut, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Akçen, özellikle masa başı işlerde çalışanlara zaman ve iş yoğunluğu için sağlıklı beslenme tüyoları veriyor: Oturarak çalışan bireyler kilo almamak için rafine karbonhidratlar, şekerli atıştırmalıklar ve yağlı gıdalardan kaçınmalıdır. Sık yapılan hatalardan biri de aşırı çay ve kahve alımıdır. İş yerinde aşırı kafein tüketimi uykusuzluğa, anksiyeteye ve hatta kalp çarpıntısına neden olabilir. Abur çubur tüketimine dikkat. Düzenli su için. Ara öğünler sizi zinde tutar. Protein ve lifli gıdalar odaklanmayı kolaylaştırır. Sakın öğün atlamayın. Düzenli olarak kısa molalar verin.

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