Ana feryat!

İstanbul Küçükçekmece'deki Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda oynayan Edanur Gezer (5), İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düştü. Gezer, hayatını kaybetti. Cenazesi olayın ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Edanur'un cenazesini almak üzere annesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu morgu önüne geldi. Annenin kimliğinin olmaması ve babanın cezaevinde olması nedeniyle, babadan alınacak DNA örneğiyle yapılacak testin sonucuna göre cenazenin teslim edileceği öğrenildi.

'KARDEŞİMDE KALIYORDU'

Anne Nurcan Gezer, baygınlık geçirdi. Gezer, "Denize gitmişler piknik alanına, kız kardeşimde kalıyordu. Güvenliğe çocuk yok burada demişler, güvenlik direkt kuyuya gitmiş, 'Gelin çocuğunuz burada' demiş. Güvenlik o kuyuyu biliyormuş, oğlan kuyuya atlıyormuş güvenlik 'Atlama derin burası' demiş. Çocuk zorla atlamış. Güvenlik hiçbir şey yapmamış. Cenazeyi vermeleri için babasının DNA testini bekliyorlar" dedi.