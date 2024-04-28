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Tecavüzcü hemşireye 25 yıl!

Erkek hemşire E.K., Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası N.C.’ye tecavüz etti. Tutuklu yargılanan zanlıya 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Nisan 2024 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:59
Tecavüzcü hemşireye 25 yıl!

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İzmir'de yaşayan N.C. (63), Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım ünitesinde yatarken, hemşire E.K.'nin (30) cinsel saldırısına uğradı. N.C.'nin yattığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. ise yaşanan olayı görüp, durumu üstlerine bildirdi. Güvenlik kameralarını izleyen personel, cinsel saldırıyı tespit etti. Görüntülerle birlikte polise şikayette bulundu. Polis, şüpheli E.K.'yi Bayraklı'da bir mekanda eşiyle yemek yerken gözaltına aldı. Tutuklanan E.K. hakkında dün davanın karar duruşması yapıldı. Taraflara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından kararını açıkladı. Hakimlerden birinin iyi hal uygulanmaması için şerh koymasına rağmen sanık E.K.'ye duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınarak cinsel saldırı suçundan 16 yıl 3 ay ve uyuşturucu madde temin etmek suçundan da 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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