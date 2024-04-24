‘Etli butlu seviyorum’

Melek Mosso, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Fit görüntüsüyle bir hayli dikkat çeken şarkıcı, "Yaklaşık 3-4 yıldır haftanın 4 günü spor yapıyorum. Özellikle zayıflamak için değil daha sağlıklı olabilmek için yapıyorum. Mesela zayıf olmayı çok da sevmem, nasıl diyeyim etli butlu olmayı severim" diyerek kahkaha attı.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 2 yıldır birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile dünyaevine giren şarkıcı evliliğin harika geçtiğini söyleyip "Mükemmel bir duygu, zaten uzun süredir birlikteydik bir şey fark etmiyor ama evlendikten sonra bana bir rahatlama geldi, kendi kendime 'Oh buldum, bitti artık!' diyorum" ifadelerini kullandı.

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