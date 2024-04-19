Yabancı geliyor

Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi alırken, son 3 haftadaki alımlar 1 milyar doları aştı. Merkez Bankası tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre; yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Nisan haftasında net 362.9 milyon dolarlık hisse senedi, 86.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 37.5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.



Böylece yurt dışında yerleşiklerin 22 Mart haftasından bu yana net hisse senedi alımı 1 milyar 59 milyon dolara ulaşırken, 3 haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum Aralık ayından bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret etti. Yurt dışında yerleşik kişilerin, 29 Mart tarihi itibarıyla 34 milyar 69.9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Nisan'da 36 milyar 571.1 milyon dolara yükseldi.

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