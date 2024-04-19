Maliye beyana çağırdı: 422 bin mükellefe pişmanlık imkanı

1 Mart'ta başlayan ve 5 Nisan'da sona eren gelir vergisi beyan döneminde geçen yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi. Beyannamelerle toplam 399.2 milyar lira matrah ve 126.9 milyar lira vergi beyan edildi. Bu kapsamda geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 27, matrah miktarında yüzde 107 ve hesaplanan vergide yüzde 101 oranında artış sağlandı.

DÜZENLİ ÖDEYENE TEŞEKKÜR

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kira ve ücret gibi gelirleri için beyanname veren 1.8 milyon mükellefin yanı sıra ticari, zirai ya da serbest meslek kazancı açısından bildirimde bulunan 2.6 milyon mükellefe SMS göndererek teşekkür etti. GİB; kira, ücret ve değer artış kazancı kaynaklı gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükellefleri de saptadı. Yapılan analizler neticesinde, kiraya verdiği konutlar aracılığıyla gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 362 bin mükellef belirlendi.

Gelir İdaresi, 15 bin kişinin de iş yeri kirasını beyan etmediğini tespit etti. 5 yıl içindeki gayrimenkul alım satım işlemi nedeniyle değer artışı kazancı elde eden ancak beyanname vermeyen 32 bin mükellef olduğu da görüldü. Ayrıca, ücret gelirini beyan etmeyen mükellefler de araştırıldı. Buna göre, tek işverenden 1.9 milyon liradan fazla ücret alan 6 bin 800 kişi ve birden fazla işverenden ücret alan 6 bin 300 kişi olmak üzere toplam 13 bin 100 mükellefin ücret gelirleri için beyanname vermediği anlaşıldı. Başkanlık, söz konusu mükelleflerin vergi dairelerine bildirilmesine ilişkin çalışmalara başladı, kısa süre içinde bu bildirimlerin yapılması bekleniyor.



SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

● 2023'te kira geliri, ücret ya da değer artış kazancı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin, vergi daireleri tarafından gerekli işlemlere başlanmadan önce pişmanlıkla bildirim yapma imkanı bulunuyor.



● Pişmanlıkla beyanname verildiğinde, vergi cezası kesilmeden vergiler ödenebiliyor.



● Beyannameler Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilebiliyor ve vergi de yine bu sistem üzerinden ödenebiliyor.



● Vergi dairesinin yazısı üzerine beyanname verilmesi halinde vergiler cezalı kesiliyor.



362 BİNİ KİRA GELİRİNDEN

● Konut kira gelirini beyan etmeyen: 362 bin mükellef



● İş yeri kira gelirini bildirmeyen: 15 bin mükellef



● Değer artışı kazancı elde eden ancak beyanname vermeyen: 32 bin mükellef



● Ücret gelirini göstermeyen: 13 bin 100 mükellef