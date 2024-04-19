Kartal’ın gözdesi Bünyamin

Gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında birçok ismi listesine alan Beşiktaş, Antalyaspor'dan da Bünyamin Balcı'yı gözüne kestirdi. 23 yaşındaki sağ beki gündemine alan Kartal'ın, Akdeniz ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için sezon sonunda bir hamle yapmayı düşündüğü ortaya çıktı. Sağ bek dışında, sağ açık ve ön liberoda da oynayabilen 1.73 boyundaki Balcı'nın da büyük bir kulübe sıcak baktığı, ancak; kulüpler arasındaki anlaşmayı beklediği öğrenildi. Bu sezon 26 maçta görev alan Balcı, 1 gol, 4 de asistlik katkı yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN