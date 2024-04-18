Sigortacılar kardeş ülkede buluştu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk sigortacıların katılımıyla 'Insurtech Zirvesi' düzenlendi. Azerbaycan Merkez Bankası'nın desteği ile Azerbaycan Sigortacılar Birliği ve Türkiye InsurTech Hub'ın ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazımov ile iki ülkenin sigorta şirketlerinin yetkili ve temsilcileri katıldı. Etkinlikte Türkiye'den Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Davut Menteş de yer aldı. Türkiye'nin sigorta kurumlarıyla yakın ilişkiler içinde olduklarını bildiren Taleh Kazımov, "Türkiye'deki Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin benzerinin Azerbaycan'da oluşturulması için müzakereler yapılıyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN