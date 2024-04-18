Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı’ya çıktı! DNA raporu sahte mi?

Türkiye, Duygu Nebioğlu adlı kadının iddialarıyla sallandı. Nebioğlu, Metin Akpınar'ın kızı olduğunu anlattı. Kanıtladı. Annesi Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkilerinden 4 çocuğu bulunduğunu açıkladı. Ablası Dilara G.'nin babasının Uğur Dündar olduğunu belirtti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Dilara G. sessizliğini bozdu: Ben durduk yere Uğur Bey'e babalık davası açmadım. Annemle sevgili olmuşlar. Buna şahit insanlar var. Annem bizzat kendisi bana babamın Uğur Dündar olduğunu söyledi.

GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Peki Dilara G.'nin hikayesi nasıl başladı. Annesi Suphiye Orancı göçmen bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Orancı, evlilik dışı 4 kız dünyaya getirdi. Dilara G. de 2. kızıydı. Ünlü olmak için çabalayan Orancı kızlarını Antalya'nın köyünde yaşayan Adile Şen'e bıraktı. Yardım sözü verdi. Ancak Orancı suça karışıp cezaevine girdi. Çocukları yurda alındı. O zaman 2 yaşında olan Dilara, evlat edinildi. Dilara G., 6 yıl önce evlendi. Uğur Dündar'ın babası olduğu iddiasını ise uzun yıllar önce öğrendi. İkiz kardeşleri Duygu ve Sevgi'nin babaları Metin Akpınar'ı bulduklarını söylemesi, Dilara'nın da babasıyla iletişime geçmesini tetikledi. 2022'de babasına mesaj gönderdi. Ama geri çevrildi. O da mahkemeye başvurdu, Dündar'ın babası olduğunun tespitini istedi. Dündar "Bunlar doğru değil, çünkü DNA testi yaptırdık" dedi. Ancak Dilara G. cevap gönderdi: Güçlü bir kadınım. Mücadelem sürecek.

O DÖNEM 21 YAŞINDAYMIŞ

Suphiye Orancı'nın Uğur Dündar ve Metin Akpınar ile aşk yaşadığı belirtildi. Buna göre Orancı 21 yaşındayken o dönem 45 yaşında olduğu hesaplanan Dündar ile tanışmıştı. Bu birliktelikten de kızı Dilara G. dünyaya gelmişti. Dilara G. "Bunu bana hem annem hem de yakınlarımız anlattı. Annem Suphiye Orancı ortaya çıkarsa zaten her şey çözülecek. Annemin ailesi onunla sürekli görüşüyorlar ama bizim irtibata geçmemizi istemiyorlar" dedi...



ANNEANNEM SIR KÜPÜYDÜ

Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için dün Müge Anlı'ya çıktı. Canlı yayında şunları söyledi: Anneannem sır küpüydü. 2 ay önce öldü. Bize hiçbir şey anlatmadı. Anneannem annemin ünlü olmasını istemiş. Zorla ajanslara götürmüş. Filmlerde oynatmış. İbrahim Tatlıses'in filminde oynamış. Annemi ünlülerde tanıştırmak için yat partilerine götürmüş. Annem, annesinden çok baskı görmüş.



TRAFİK KAZASINDA TANIŞTI

Nebioğlu, annesiyle babasının tanışmasını da anlattı: Babam tüm Türkiye'ye söyledi, 'Bir gecelik ilişkiydi' dedi. Ama annem bana 'Bir trafik kazası oldu. Metin Akpınar beni kliniğe götürdü. Tanıştık ve aşk yaşadık. 2 çocuğum olduğunu da biliyordu' dedi. Annem o zaman daha isim vermemişti. Ben babamın kim olduğunu öğrendikten sonra, ona ulaşma hikayesini anlattı annem.



HABER YAYINLANMADI

Annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan Nebioğlu, yaşadıkları dramın 16 Ocak 1989'da Hürriyet gazetesine haber olduğunu söyledi. Annesinin cezaevinden muhabire mektup yazdığını belirtti. Orancı mektubunda, "İkizlerimin babasının ismi Metin Akpınar. Öteki çocuklarımın babaları da evli zaten" diye yazmıştı. O haberi yapan muhabir dün canlı yayına bağlandı. Yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı:



İlk haber sonrası çocuklar yurda alındı. Sonrasında Duygu'nun annesinden mektup geldi. İkizlerin Metin Akpınar'dan olduğu söylemiş. Bu haberi gazeteye yolladım ama maalesef haberim yayınlanmadı. Sanırım Metin Bey ile konuşuldu ve yayınlanmadı...

ERDOĞAN ÖZTÜRK