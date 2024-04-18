Emekliye yeni aylık

Milyonlarca emekli hem Temmuz zammını, hem de gelirleri artıracak diğer adımları merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılırken; ek iyileştirmeler de masaya yatırılacak. Emekliler Yılı kapsamında pek çok destek devreye girerken, taban aylık konusu da değerlendirilecek. Geçen yıl önce 5 bin 500, ardından 7 bin 500 liraya yükseltilen, bu yıl Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 10 bin lira yapılan taban aylık yeniden gözden geçirilecek. Burada bir artış beklentisi bulunuyor. Artış için de 3 formül öne çıkıyor.

İŞTE FORMÜLLER

İlk formül, taban aylık tutarına ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılmasını içeriyor. Bu formül hayata geçirilirse ilk 6 aylık enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra bu orana göre yeni tutar belirlenecek. Enflasyon tahminlerine göre de taban aylık 12 bin lirayı aşacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 21.01 olarak tahmin edilirken, örneğin ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24'e ulaşır ve bu orana göre artış yapılırsa yeni taban aylık 12 bin 400 liraya yükselecek. Taban aylık artışına ilişkin gündeme gelecek bir formül de yıllık enflasyon hedefinin yansıtılması olacak. Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıklamıştı. Bu oran yansıtılırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylık ödemesi 10 bin liradan 13 bin 600 liraya yükselecek. Emeklilerin taban aylığına ilişkin bir diğer formül ise asgari ücretle eşitlenmesini içeriyor. Eğer en düşük emekli aylığı ödemesi asgari ücret ile eşitlenirse tabandan aylık alanlar 10 bin lira yerine 17 bin 2 lira almaya başlayacak.

NASIL UYGULANACAK?

Yapılacak bir taban aylık artışı, Temmuz zammının yansıtılmasının ardından devreye girecek. Önce kök aylıklara enflasyon artışı ve eğer uygulanmasına karar verilirse refah payı yansıtılacak. Bu zam sonrası kök aylığı belirlenen yeni taban aylığın altında kalanlara bir artış daha söz konusu olacak. Bu kişilerin aylık ödemesi yeni taban aylığa tamamlanacak. Örneğin; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük kök aylık 8 bin 89 lira 62 kuruş. Kök aylığı bu tutarda olan emekliye halen 10 bin lira yatırılıyor. Eğer Temmuz zammı yüzde 24 olursa da bu maaşı alan emeklinin yeni kök aylığı 10 bin 31 liraya ulaşacak. Taban aylık aynı kalırsa emekliye 10 bin 31 lira yatırılmaya başlanacak. Taban aylığın artırılması halinde ise yapılacak ödeme daha da artacak. Mesela taban aylık 13 bin 600 lira olursa aylık 3 bin 569 lira ek ödeme daha yapılacak. Emeklinin eline 10 bin lira yerine 13 bin 600 lira geçmeye başlayacak.



BÖLGESEL DESTEKLER GÜNDEMDE

'Emekliler Yılı' çalışmaları kapsamında, aylık tutarı en düşük seviyede olan ve başka bir geliri olmayan emeklilere bölgesel farklılıklar dikkate alınarak ihtiyaçlar doğrultusunda destek sağlanması da gündemde. Bu destekler emeklilerin yaşadıkları yer ve öncelikli ihtiyaçlarına göre farklılık gösterecek.



Emeklilere verilecek destekler kira, doğal gaz, elektrik, su ve gıda şeklinde olabilecek. Halen çalışmaların devam ettiği; desteklerin tutarının ne olacağı, hangi bölgede hangilerinin verileceği ve ne şekilde aktarılacağının çalışmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacağı belirtiliyor.



TABAN AYLIK NASIL DEĞİŞECEK?

- Mevcut: 10.000 TL

- İlk 6 aylık enflasyona göre: En az 12.000 TL

- 2024 enflasyon hedefine göre: 13.600 TL

- Asgari ücrete göre: 17.002 TL



ADIM ADIM ZAM HESABI

- Kök aylığa 6 aylık enflasyon artışı ve varsa refah payı yansıtılacak.

- Çıkan tutar yeni taban aylığın kalıyorsa aylık ödeme bu rakama tamamlanacak.

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