Adım adım Torres

Trabzonspor'da transfer çalışmaları kapsamında ismi gündeme gelen İspanyol orta saha oyuncusu Oliver Torres için görüşmeler devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona ereceği için istediği kulüple görüşme hakkına sahip olan 29 yaşındaki oyuncu, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Kendimi kariyerimin zirvesinde hissediyorum, çok daha olgun bir oyuncu oldum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği Oliver Torres kulübüyle sözleşmesi konusunda ise, "Hiçbir zaman sözleşmeyi sona erdirme konusuyla karşı karşıya kalmadım ama bir yerde 5 yıllık süre de oldukça fazla" ifadelerini kullandı. Torres'e Trabzonspor'un 3 yıllık sözleme teklif ettiği öğrenilirken, farklı takımlarla da görüşen İspanyol oyuncunun transferiyle alakalı kararını lig sona ermeden vermesi bekleniyor. 29 yaşında ve 1.75 boyunda olan İspanyol merkez orta sahanın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.