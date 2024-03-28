Seçim yolculuğu: Vatandaş sandığa gidiyor!

Yerel seçimler ülke genelinde seyahat hareketliliğini artırdı. Oy kullanmak için memleketine gidecek vatandaşlar, online bilet satışlarında hareketliliğe neden oldu. Obilet'in verileri, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle en yoğun seyahat hareketliliğinin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde olduğunu gösteriyor. Vatandaşların, oy kullanmak için döndükleri illere bakıldığında en büyük artış otobüs ve uçakla seyahatlerde Siirt, Ağrı, Batman Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat illerinde gözlemlendi. Geçen yıla göre en çok artış Doğu Anadolu'da görüldü.

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