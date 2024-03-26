Ara Fernando Santos’a ilaç gibi geldi

Fernando Santos yönetimindeki siyah beyazlılar lige verilen arayı kamp havasında geçiriyor. Portekizli teknik adam göreve geldikten sonra ilk kez maç olmadan takımla çalışma fırsatı buldu.

Ofansif performansı eleştirilen deneyimli çalıştırıcı antrenmanlarda sık sık hücum varyasyonları çalıştırdı. Santos, üçüncü bölgedeki sıkıntıları çözmek için yaptığı çalışmaların karşılığını da aldı. Buducnost maçında siyah beyazlılar iyi bir performans gösterdi. Beşiktaş sahadan 5-1 galip ayrılırken, sergilenen futbol da beğeni topladı. Santos, ofansif anlamdaki değişimin Başakşehir ile oynanacak lig müsabakasına yansımasını hedefliyor.