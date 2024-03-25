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Rebic piyangosu

Kartal’ın yollarını ayırmak istediği tecrübeli futbolcuyu Hajduk Split istiyor. Hırvat ekibinin sezon sonu Beşiktaş’ın kapısını çalacağı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mart 2024 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:00
Rebic piyangosu

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BEŞIKTAŞ'IN sezon başında Milan'dan 2 yıllığına kadroya kattığı ancak gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Ante Rebic'e talip çıktı. Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split'in oyuncuyu transfer etmek istediği belirlendi. Beşiktaş'ın da yeni sezon da devam etmeyeceği isimlerden olan Hırvat yıldızın olası transferinde zorluk çıkarması beklenmiyor. Hırvat ekibinin Rebic'in durumunu takip ettiği ve sezon sonu Beşiktaş'ın kapısını çalacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

KENDİNİ KANITLAYAMADI
Bu sezon Beşiktaş forması altında 23 maçta 691 dakika şans bulan 30 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik performanslar sergiledi. Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Rebic Şenol, Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve son olarak da Santos gibi hocalara kendini kanıtlayamamış ve bazı maçlarda da kadro dışı kalmıştı.

İZİNLER SONA ERDİ
BEŞIKTAŞ, cumartesi günü Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçı yapmış ve 5-1 kazanmıştı. Dünü izinli geçiren Siyah-Beyazlı takım bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak ve hazırlıklarını sürdürecek.

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