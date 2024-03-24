Çalışanlar ayaklandı

Türkiye'de de şubeleri olan Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius gibi tanınmış markaları bünyesinde bulunduran İspanyol tekstil devi İnditex'in mağaza işçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki vaatlerin yerine getirilmemesi nedeniyle iş bırakarak sokaklara çıktı.

Eylemlerin ikinci ayağı ise 7 Nisan'da olacak. Yaklaşık 1,5 yıl önce maaş artışı ve özellikle kısa dönemli sözleşmelere ilişkin çalışma koşullarının düzeltilmesi için grev yapan İnditex'in mağaza çalışanları, asgari yıllık maaşın 18 bin euro olarak belirlenmesinin ardından eylemlerini sonlandırmıştı.