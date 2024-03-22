TAKVİM Süper Lig tarihini masaya yatırdı! Çok çarpıcı bir sonuç çıktı

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Ligde milli araya girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe zirvede tek başlarına kaldılar. Cimbom 30 maç sonunda elde ettiği 81 puanla zirvede yer alıyor.

Takipçisi Fenerbahçe ise 2 puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray, son hafta maçında Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu golle mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Fenerbahçe ise olaylı maçta Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışında dikkat çekici bir istatistik yer alıyor.



FENER'İN İKİ DERBİSİ VAR

Son 8 haftaya ilk iki sırada girdiklerinde G.Saray 11, F.Bahçe ise 6 şampiyonluk elde etti. Bir başka dikkat çekici istatistik ise 2000'li yıllarda G.Saray, son 8 haftaya iki sırada girdiklerinde 6 şampiyonluk kazandı. Fenerbahçe ise sadece 2 kez ipi göğüsleyebildi. İki dev kapıştığında 3. takım şampiyonluk yaşayamadı. Cimbom, kalan haftalarda 1 derbiye çıkacak. Rakibi Fenerbahçe ise Beşiktaş ve sonrasında G.Saray deplasmanında mücadele edecek.



GEÇEN SEZONU SOLLADILAR

2022-2023 sezonunun ilk 30 haftasında 70 puan toplayan G.Saray, bu sezon ilk 30 haftada 81 puanı hanesine yazdırdı.