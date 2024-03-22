SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

TAKVİM Süper Lig tarihini masaya yatırdı! Çok çarpıcı bir sonuç çıktı

Ezeli rakiplerin son 8 haftaya ilk iki sırada girdiği 17 sezon yaşandı. Galatasaray 11, Fenerbahçe 6 şampiyonluk kazandı. 2000’den sonraki yarışlarda ise Aslan 6, Kanarya 2 kez hedefe uzandı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
TAKVİM Süper Lig tarihini masaya yatırdı! Çok çarpıcı bir sonuç çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Ligde milli araya girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe zirvede tek başlarına kaldılar. Cimbom 30 maç sonunda elde ettiği 81 puanla zirvede yer alıyor.

Takipçisi Fenerbahçe ise 2 puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray, son hafta maçında Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu golle mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Fenerbahçe ise olaylı maçta Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışında dikkat çekici bir istatistik yer alıyor.

FENER'İN İKİ DERBİSİ VAR
Son 8 haftaya ilk iki sırada girdiklerinde G.Saray 11, F.Bahçe ise 6 şampiyonluk elde etti. Bir başka dikkat çekici istatistik ise 2000'li yıllarda G.Saray, son 8 haftaya iki sırada girdiklerinde 6 şampiyonluk kazandı. Fenerbahçe ise sadece 2 kez ipi göğüsleyebildi. İki dev kapıştığında 3. takım şampiyonluk yaşayamadı. Cimbom, kalan haftalarda 1 derbiye çıkacak. Rakibi Fenerbahçe ise Beşiktaş ve sonrasında G.Saray deplasmanında mücadele edecek.

GEÇEN SEZONU SOLLADILAR
2022-2023 sezonunun ilk 30 haftasında 70 puan toplayan G.Saray, bu sezon ilk 30 haftada 81 puanı hanesine yazdırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’nün ’Siyaset Mahrem Yapılanması’ deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi emekliler araştırmaya başladı! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası...
İHH
Balya balya skandal |CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül de işin içinde: Rüşvet suçundan hapsi istenmişti
3.7 milyon haneden elektrik güvence bedeli alınmayacak! Destek nasıl alınır?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den canlı yayında emanetçi tavşan itirafı! Fondaş Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek’le birbirine girdi: Gelin CHP Genel Başkanı ben olayım
TAKVİM Süper Lig tarihini masaya yatırdı! Çok çarpıcı bir sonuç çıktı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ti’ye alan reklam filmi büyük beğeni topladı: Aramızda kalsın DEM’li bir tatile çıkıyorsun
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kilis mitinginde önemli açıklamalar
Galatasaray Ekmas Başantrenörü Yakup Sekizkök Takvim’in konuğu oldu!
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber! 61 yaşında vefat etti! Ünlülerden başsağlığı mesajı: Pınar Altuğ, Nebahat Çehre, Deniz Seki...
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok canlı yayında mal varlığı provokasyonuna noktayı koydu: İspatlamayan namerttir
DEM’den ’Kandil’ mitingi! Diyarbakır’ı ’kürdistan’ ilan edip CHP ile ’İstanbul uzlaşısı’na selam gönderdiler: Devlete ’katliamcı’ iftirası
CHP’de yeni ’Gel bakalım Muharrrem’ vakası! Engin Altay CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ’Çırağım’ diyerek kürsüye çağırdı
CHP’deki şaibede yeni görüntü! Balya balya para dolu çanta ağır geldi, sürükleyerek götürdü... Başrolde İmamoğlu’nun müdürü
SON DAKİKA