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Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'ye yükseltti

Geçen ay faiz artırımına ara veren Merkez Bankası, Mart ayı toplantısında 500 baz puan artırıma gitti. Politika faizi yüzde 50 oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’ye yükseltti

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Bir süredir faiz artırımı ile enflasyon mücadelesini sürdüren Merkez Bankası, geçen ay ara verdiği artırımlara bu ay yeniden başladı. Politika faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Faiz kararı sonrası gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar dikkat çekti. Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin üzerinde gelen 500 baz puanlık artışı sonrası dolar/TL 31 lira seviyelerine kadar çekildi. Bununla beraber Borsa İstanbul 9.000 puanı aştı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318 baz puana geriledi.

'CİDDİYİM' MESAJI VERDİ
TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini aktaran analistler, kullanılan araç çeşitliliğinin de arttığını vurguladı. Analistler, Para Politikası Kurulu (PPK) metninin de TCMB'nin gerektiği zaman, gereken aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğine değinerek, bu kararlılığın varlık fiyatlarına da yansıdığını bildirdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar verdiği, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ifade edildi.

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