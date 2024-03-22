Avrupa'da grev dalgası büyüyor. Londra Metrosu'nda ASLEF sendikasına üye olan çalışanlar, şartlar ve koşullar konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözüme bağlanmaması nedeniyle 8 Nisan ve 4 Mayıs'ta grev yapacaklarını duyurdu.

Fransa'da CGTRATP'nin Eylül'e kadar sürmesi beklenen grev bildirimi sonrası otobüs ve metro ağında aksama beklenirken, anlaşmaya varılamaması halinde Paris 2024 Olimpiyatları'nın grevlerden etkilenmesinden endişe ediliyor.

İtalya'da da Mart ayı sonunda demiryolu şirketi çalışanları greve gidiyor. Devlete ait demiryolu şirketi Ferrovie dello Stato (FS), 23-24 Mart'ta greve giderken, tüm tren seferlerinde aksamalar bekleniyor.