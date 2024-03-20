Pes y’ahu’!

Skandal olay, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandı. Evli ve 3 çocuk annesi Ahu Gültekin (42), 6 gün önce burun estetiği olmak için bir hastaneye yattı. Hazırlıkların ardından da ameliyata alındı. Ancak iddiaya göre ameliyatı yetkin olmayan Azeri kökenli bir asistan doktor yaptı. Gültekin, normalde 2 saatten bile az sürmesi gereken ameliyatta 9 saat kaldı.

YALAN SÖYLEDİLER

Saatlerce bekleyince paniğe kapıldı. Ailesine ise Ahu Gültekin'in bir süre yoğun bakım servisine alınacağı anlatıldı. Yaşam mücadelesi veren kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alınca gözyaşlarına boğulan Ahu Gültekin'in yakınları, genç kadının yanlış ameliyat nedeniyle öldüğünü söyleyerek hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Talihsiz kadının cenazesi Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.