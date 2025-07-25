Rafet El Roman eski aşkından kopamıyor

Rafet El Roman, önceki gün iki yıl önce aşk yaşayıp ayrıldığı kendisinden 24 yaş küçük hostes sevgilisi Yasemin Gergeç ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ofisinin karşısındaki bir kafede bir araya gelen ikiliden Gergeç, görüntülendiğini fark edince yüzünü gizlemeye çalışırken, araya giren El Roman aralarında duygusal bağ olmadığını ve eskileri yad ettikleri açıklamasında bulundu. İlişki yaşadıklarıyla dost kalabildiğini söyleyip bu durumu ermişlik olarak değerlendiren El Roman, 'Eski ilişkileriyle görüşmeme şartı' koşan kimseyi hayatına almadığını da dile getirdi.